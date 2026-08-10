Devlet Bahçeli ve Özgür Özel Arasında Dikkat Çeken Diyalog: 'Bir Gecede Nasıl Ulaştınız?'

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“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa teklifi olarak nitelendirilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor. Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından Genel Kurul çalışmalarına ara verilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

'BİR GECEDE 91'E NASIL ULAŞTINIZ?'

Edinilen bilgilere göre Bahçeli, Özel’e partisinin ulaştığı milletvekili sayısına ilişkin dikkat çekici bir soru yöneltti. Bahçeli’nin, “Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?” dediği belirtildi.

Bahçeli’nin söz konusu soruyu yalnızca Özel’e yöneltmediği, MHP kurmaylarına da zaman zaman benzer şekilde “91 milletvekiline nasıl ulaşıldığını” sorduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA