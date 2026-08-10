Devlet Bahçeli ve Özgür Özel Arasında Dikkat Çeken Diyalog: 'Bir Gecede Nasıl Ulaştınız?'

MHP Lideri Devlet Bahçeli ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında çerçeve yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bahçeli’nin, Özel’e partisinin milletvekili sayısındaki artışı sorarak, “Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?” dediği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Devlet Bahçeli ve Özgür Özel Arasında Dikkat Çeken Diyalog: 'Bir Gecede Nasıl Ulaştınız?'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa teklifi olarak nitelendirilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor. Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından Genel Kurul çalışmalarına ara verilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel Arasında Dikkat Çeken Diyalog: 'Bir Gecede Nasıl Ulaştınız?' - Resim : 1

'BİR GECEDE 91'E NASIL ULAŞTINIZ?'

Edinilen bilgilere göre Bahçeli, Özel’e partisinin ulaştığı milletvekili sayısına ilişkin dikkat çekici bir soru yöneltti. Bahçeli’nin, “Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?” dediği belirtildi.

Bahçeli’nin söz konusu soruyu yalnızca Özel’e yöneltmediği, MHP kurmaylarına da zaman zaman benzer şekilde “91 milletvekiline nasıl ulaşıldığını” sorduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Devlet Bahçeli Özgür Özel YENİ Parti MHP
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşikçioğlu’nun Ardından Etimesgut’ta Yeni Dönem! Başkanvekili Belli Oldu Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilli Belli Oldu
Külliye'de Kritik Buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi'ni Karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi'ni Karşıladı
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti Harekete Geçiyor: Üsküdar'daki Başkan Vekili Seçimine İtiraz Seçimlerin İptali İçin Başvuru Yapacaklar
TBMM'de Tarihi Gün! 'Çerçeve Yasa'nın İlk Bölümü Kabul Edildi 'Çerçeve Yasa'nın İlk Bölümü Kabul Edildi
Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı
Özgür Özel Kararını Verdi! YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' Tutumu Belli Oldu YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' Tutumu Belli Oldu
Özgür Özel YENİ Parti'nin Kararını Açıkladı: 'Barışın Önünde Durmayacağız' Özel YENİ Parti'nin Kararını Açıkladı