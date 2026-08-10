Külliye'de Kritik Buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi'ni Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende 21 pare top atışı yapılırken, Erdoğan ve Stocker daha sonra ikili görüşmeye geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ı resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Külliye'de Kritik Buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi'ni Karşıladı - Resim : 1

İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stocker, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Stocker, ikili görüşmeye geçti.

Kaynak: DHA

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