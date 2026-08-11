Suriye'de Beşar Esad, Kardeşi Mahir Esad ve Esad'in kuzeni Necib Atıf İdama Mahkum Edildi

Suriye mahkemesi, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'in kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.

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Suriye mahkemesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ı, kardeşi Mahir Esad'ı ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ı insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ölüm cezasına çarptırdı.

BEŞAR ESAD VE MAHİR ESAD ÜLKEDEN KAÇMIŞTI

Beşar Esad, ülkede kontrolü kaybetmesinin ardından Rusya'ya kaçmıştı. Mahir Esad da önce Irak'a, oradan Rusya'ya kaçmıştı.

KARAR KUZENİ NECİB ATIF'IN YÜZÜNE OKUNDU

Dera halkına karşı işlenen işkence ve katliamdan sorumlu olmakla suçlanan Dera Siyasi Güvenlik Şubesi eski Başkanı Atıf Necib ise demir bir kafesin içinde davalarda fiili bulunarak yargılandı.

Mahkum üniforması giymiş halde bir kafesin içinde duran Necib'in yüzüne, hakim kararı okudu.

Suriye'de Beşar Esad, Kardeşi Mahir Esad ve Esad'in kuzeni Necib Atıf İdama Mahkum Edildi - Resim : 1

Kaynak: AA

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