Maliye Harekete Geçti: Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, motorin fiyatlarında yaşanan artışı engellemek amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında indirime hazırladığı öğrenildi.

MOTORİNDE ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, piyasadaki fiyat baskısını azaltmak ve pompa fiyatlarında geri çekilme sağlamak amacıyla hazırlanan çalışmada sona gelindi.

Motorinden alınan ÖTV tutarının düşürülmesini içeren kararın, bu gece yayımlanması beklenen Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

AKARYAKIT ZAMMINA SON DAKİKA MÜDAHALESİ

Akaryakıt fiyatlarında dün gece yapılması beklenen zamlar da hayata geçirilmedi. Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zamlar durdurulurken, fiyatlar mevcut seviyelerinde kaldı.

Benzine yapılması planlanan 2 TL, motorine ise 6,85 TL tutarındaki artış böylece pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi