Maliye Harekete Geçti: Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor

Enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorinden alınan ÖTV'de indirime gidiliyor. Düzenleme bu gece Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Maliye Harekete Geçti: Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, motorin fiyatlarında yaşanan artışı engellemek amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında indirime hazırladığı öğrenildi.

MOTORİNDE ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, piyasadaki fiyat baskısını azaltmak ve pompa fiyatlarında geri çekilme sağlamak amacıyla hazırlanan çalışmada sona gelindi.

Motorinden alınan ÖTV tutarının düşürülmesini içeren kararın, bu gece yayımlanması beklenen Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

AKARYAKIT ZAMMINA SON DAKİKA MÜDAHALESİ

Akaryakıt fiyatlarında dün gece yapılması beklenen zamlar da hayata geçirilmedi. Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zamlar durdurulurken, fiyatlar mevcut seviyelerinde kaldı.

Benzine yapılması planlanan 2 TL, motorine ise 6,85 TL tutarındaki artış böylece pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Motorin ÖTV Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Fiyatlar Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Fiyatlar
Akaryakıtta Beklenen Dev Zam İptal Edildi: Gözler ÖTV Kararında Akaryakıtta Beklenen Dev Zam İptal Edildi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Harekete Geçti: Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor
Gizli Servis'ten Ankara'da Son Dakika Operasyonu! Trump' Uçak Değiştirdiği' Haberini Doğruladı Gizli Servis'ten Ankara'da Son Dakika Operasyonu! Trump' Uçak Değiştirdiği' Haberini Doğruladı
İstanbulluların Beklediği Haber Geldi: M7 Metro Hattında Seferler Ne Zaman Başlayacak? M7 Metro Hattında Geri Sayım
'Terörsüz Türkiye'de Kritik Dönemeç: Öcalan Çağrı Yapacak, Gözler MGK'ya Çevrilecek Öcalan Çağrı Yapacak, Gözler MGK'ya Çevrilecek
Zimbabve'de Feribot Faciası: Çok Sayıda Ölü ve Kayıp Zimbabve'de Feribot Faciası: Çok Sayıda Ölü ve Kayıp