Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Fiyatlar
İstanbul serbest piyasada dolar 47,7570 liradan, euro 55,1220 liradan güne başladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine karşı değer kaybı sürüyor.
12 Ağustos Çarşamba gününün ilk saatlerinde serbest piyasada 47,7550 liradan alınan dolar, 47,7570 liradan satılıyor. 55,1200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 55,1220 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,7350 lira, euronun satış fiyatı ise 55,1380 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: