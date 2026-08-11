Akaryakıtta Beklenen Dev Zam İptal Edildi: Gözler ÖTV Kararında

Bu gece yarısından itibaren benzine 1,50, motorine 5,13 lira yapılması beklenen zam iptal edildi. Sektör kaynakları, zamların ÖTV düzenlemesiyle karşılanabileceğini belirtirken gözler hükümetin açıklayacağı karara çevrildi.

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Akaryakıtta Beklenen Dev Zam İptal Edildi: Gözler ÖTV Kararında
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Uluslararası gelişmelerin ve Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların da etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sürüyor. Bu gece itibariyle benzin ve motorine zam gelmesi beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına uygulanması beklenen zamların iptal edildi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle vatandaşın cebine yansıtılmayacağı değerlendiriliyor.

ÖTV KARARI BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, haberi şu sözlerle aktardı: "Bu gece yarısında benzin ve motorinde beklenen zamlar yapılmadı. Sektör kaynakları, 'Muhtemelen izleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkacak. Hep birlikte göreceğiz' dedi."

Geçtiğimiz gün benzine gelen zamla birlikte 1,56 TL'lik artış pompaya yansıtılmıştı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,50 TL, motorine 5,13 TL zam gelmesi bekleniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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