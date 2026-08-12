İstanbulluların Beklediği Haber Geldi: M7 Metro Hattında Seferler Ne Zaman Başlayacak?

İstanbul’da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferleri, yeraltı sularının neden olduğu deformasyon nedeniyle aylardır yapılamıyor. İBB yetkilileri, yaklaşık 60 metrelik bölümdeki onarım çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz, hattın deforme olan bölümündeki yaklaşık 60 metrelik alanda kırım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

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İstanbulluların Beklediği Haber Geldi: M7 Metro Hattında Seferler Ne Zaman Başlayacak?
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İstanbul’un yoğun kullanılan metro hatlarından M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda onarım çalışmaları devam ediyor. Yeraltı suyu akışındaki artışın yol açtığı çökme nedeniyle raylarda meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışmalar sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri hattın yeniden ne zaman hizmete gireceğine ilişkin bilgi verdi. Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki metro seferleri, yeraltı sularının neden olduğu deformasyon nedeniyle 27 Nisan’da durdurulmuştu. Bu süreçte hattın Mecidiyeköy durağı da aylardır kullanılamıyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Ntv'de yer alan habere göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul’da etkili olan yoğun yağışların ardından nisan ayında hatta deformasyon meydana geldiğini belirtti. İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz ise onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, hattın deforme olan bölümündeki yaklaşık 60 metrelik alanda kırım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

İstanbulluların Beklediği Haber Geldi: M7 Metro Hattında Seferler Ne Zaman Başlayacak? - Resim : 1

YAKLAŞIK YARIM SAATLİK ZAMAN KAYBI

Çalışmalar nedeniyle Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki Çağlayan ve Kağıthane istasyonları da hizmet dışı kaldı. İBB, kapalı olan güzergah için ücretsiz otobüs seferleri başlattı. Metro ile normalde 6-7 dakikada geçilebilen güzergah, seferlerin durdurulmasının ardından otobüslerle 30-35 dakikada aşılabiliyor..

Kaynak: Ntv

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