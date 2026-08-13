ABD'de Askeri Helikopter Düştü, 2 Pilot Öldü

ABD'nin Texas eyaletinde askeri bir helikopter düştü. 2 pilot hayatını kaybetti.

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ABD'de Askeri Helikopter Düştü, 2 Pilot Öldü
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Bell County Şerif Ofisi, helikopterin Salado kenti yakınlarında boş bir tarlaya düştüğünü açıkladı. Kazada helikopterde bulunan 2 pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi. Kaza sonrası bölgede büyük bir ot yangını çıktı. İtfaiye, askeri personel ve yerel ekipler yangına müdahale ederken, çevredeki bazı evler için tahliye uygulandı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, helikopterin düşüş sırasında herhangi bir bina ya da yapıya çarpmadığını belirtti. Kazanın nedeniyse henüz açıklanmadı ve soruşturma başlatıldı. Fort Hood'un geçici komutanı Tuğgeneral Ethan Diven, önceliklerinin kaza bölgesini güvenli hale getirmek ve olayın ilk müdahale çalışmalarını yürütmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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