UEFA Süper Kupa'nın Sahibi Yine PSG Oldu

Paris Saint-Germain, UEFA Süper Kupa finalinde Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fransız ekibi, üst üste kazandığı Süper Kupa'da Avrupa'daki üstünlüğünü sürdürdü.

Son Güncelleme:
UEFA Süper Kupa'nın Sahibi Yine PSG Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Süper Kupa finalinde Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazandı. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan finalde PSG'nin gollerini Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue kaydetti. Aston Villa'nın tek golüyse Brian Madjo'dan geldi.

PSG DURDURULAMIYOR

PSG, geçen yıl Tottenham'ı penaltılarla mağlup ederek tarihindeki ilk UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu sezon Aston Villa'yı da geçerek kupayı ikinci kez müzesine götüren Fransız ekibi, üst üste Süper Kupa kazanan AC Milan ve Real Madrid'in ardından bu başarıya ulaşan üçüncü takım oldu.

PSG'nin son dönemdeki kupa koleksiyonuna 2025'te kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra FIFA Kıtalararası Kupa da eklenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
PSG
Son Güncelleme:
Vlahovic'in İstanbul'daki İlk Sözü Şampiyonluk Oldu Vlahovic'in İlk Sözü Şampiyonluk Oldu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'nin Maç Erteleme Talebine TFF'den Yanıt Fenerbahçe'nin Erteleme Talebine TFF'den Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Motorinde ÖTV Düzenlemesi: İşte Ay Ay Uygulanacak Tutar Motorinde ÖTV Düzenlemesi
UEFA Süper Kupa'nın Sahibi Yine PSG Oldu UEFA Süper Kupa'nın Sahibi Yine PSG Oldu
ABD'de Askeri Helikopter Düştü, 2 Pilot Öldü ABD'de Askeri Helikopter Düştü, 2 Pilot Öldü
AK Parti'den DEM Parti'ye Sert Tepki: 'Partimizi ve Hükümetimizi Hedef Alan İfadeleri Reddediyoruz' 'Utanç Verici Kayıt'
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Kritik Gelişme: Rektör ve Yeğeninin DNA Sonuçları Belli Oldu Rektör ve Yeğeninin Test Sonuçları Belli Oldu