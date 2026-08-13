UEFA Süper Kupa'nın Sahibi Yine PSG Oldu

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Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Süper Kupa finalinde Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazandı. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan finalde PSG'nin gollerini Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue kaydetti. Aston Villa'nın tek golüyse Brian Madjo'dan geldi.

PSG DURDURULAMIYOR

PSG, geçen yıl Tottenham'ı penaltılarla mağlup ederek tarihindeki ilk UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu sezon Aston Villa'yı da geçerek kupayı ikinci kez müzesine götüren Fransız ekibi, üst üste Süper Kupa kazanan AC Milan ve Real Madrid'in ardından bu başarıya ulaşan üçüncü takım oldu.

PSG'nin son dönemdeki kupa koleksiyonuna 2025'te kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra FIFA Kıtalararası Kupa da eklenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi