CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı! 'Şapkalılar' Suç Örgütüyle İlişki İddiası

Sultangazi Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi avukat Hülya Şimşek, 'Şapkalılar' suç örgütü tarafından tehdit edilen bir kişiden para talep edilmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

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CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı! 'Şapkalılar' Suç Örgütüyle İlişki İddiası
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.Ç. isimli kişinin sanal medya hesapları üzerinden ve farklı numaralardan 'Şapkalılar' suç örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

'AZMETTİRİCİLİK' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

'Tehdit' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Sultangazi Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya Şimşek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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CHP Sultangazi Suç örgütü
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