Beykoz'da Denize Giriş Yasağı

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Beykoz Kaymakamlığı, hafta sonu ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan yerlerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 15 ve 16 Ağustos günleri denize girmek yasaklandı.

Kaynak: AA