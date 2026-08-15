İstanbul Barajlarında Alarm: Doluluk O Seviyenin Altına İndi

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranındaki düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre ortalama doluluk oranı bir günde yüzde 49,94’ten yüzde 49,54’e geriledi. Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 80,11 ile Elmalı’da, en düşük oran ise yüzde 16,27 ile Pabuçdere’de ölçüldü.

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İstanbul Barajlarında Alarm: Doluluk O Seviyenin Altına İndi
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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranındaki düşüş devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentteki barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 49,94 seviyesindeyken bugün yüzde 49,54’e geriledi.

PABUÇDERE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Barajlar arasındaki doluluk oranlarında da dikkat çeken farklar bulunuyor. En yüksek doluluk yüzde 80,11 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük oran yüzde 16,27 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul Barajlarında Alarm: Doluluk O Seviyenin Altına İndi - Resim : 1

15 AĞUSTOS’TA BARAJLARDA SON DURUM

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

  • Alibey Barajı: yüzde 48
  • Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,71
  • Darlık Barajı: yüzde 67,38
  • Elmalı Barajı: yüzde 80,11
  • Istrancalar Barajı: yüzde 34,09
  • Kazandere Barajı: yüzde 22,20
  • Pabuçdere Barajı: yüzde 16,27
  • Sazlıdere Barajı: yüzde 28,06
  • Terkos Barajı: yüzde 41,79
  • Ömerli Barajı: yüzde 70,51

Kaynak: Haber Merkezi

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