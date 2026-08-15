Özlem Gültekin’in Şüpheli Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı: Gözler Otopsi Sonucunda

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Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma sürecinde olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, İzmir’de bulunan kliniğinde yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Gültekin’in ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir çocuk annesi Gültekin’in cenazesine İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Kesin ölüm nedeninin, otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Gültekin’in cenazesi, dün ikindi namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

2019’DA EVLENMİŞLERDİ

Özlem Gültekin ile Erhan Çelik, 2019 yılında İzmir’de evlenmişti. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Gültekin, Aralık 2025’te Erhan Çelik hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurarak boşanma davası açmıştı. Gültekin, başvurusunda Çelik’in saçını çektiğini, başını aracın camına vurarak kendisini darbettiğini ve kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürmüştü.

ÇELİK HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Savcılık, Erhan Çelik hakkında “kadına karşı tehdit” ve “kadına karşı basit yaralama” suçlarından 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Çelik ise daha önce kendisine yöneltilen şiddet suçlamalarını kabul etmemişti.

Kaynak: Sözcü