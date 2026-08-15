Kuvvetli Yağış Alarmı! Meteoroloji 11 İli Uyardı, Sel ve Heyelan Riski Var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

11 İL YAĞMURA TESLİM

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sivas’ın doğu ilçeleri ve Giresun’un iç kesimlerinde de benzer hava koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARI UYARISI

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi. Yağış sırasında kuvvetli rüzgar görülebileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA-DHA