Kuvvetli Yağış Alarmı! Meteoroloji 11 İli Uyardı, Sel ve Heyelan Riski Var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleri ile Sivas’ın doğusu ve Giresun’un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
11 İL YAĞMURA TESLİM
Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sivas’ın doğu ilçeleri ve Giresun’un iç kesimlerinde de benzer hava koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor.
SEL VE SU BASKINLARI UYARISI
Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi. Yağış sırasında kuvvetli rüzgar görülebileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kaynak: AA-DHA