Diyarbakır'da Nişan Yolunda Can Pazarı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice ilçe yol ayrımı Üçyol mevkiinde nişan töreni için Muş'a giden yolcuları taşıyan minibüs devrildi. Diyarbakır Valiliği, meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini; 3'ü ağır 11 yaralının tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

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Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Valilik açıklamasında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazası meydana geldiğini, kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilip, yaralı vatandaşların hastanelere nakledildiği belirtildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, "Meydana gelen trafik kazasında; 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

NİŞAN TÖRENİ İÇİN YOLA DÜŞMÜŞLER

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası Diyarbakır
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