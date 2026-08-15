İnternet Altyapısı Bahanesiyle Vurgun: 801 Kişiyi Dolandırdılar, 90 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonla, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp “altyapı değişikliği” bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 90 şüpheli yakalandı. Operasyonda 13 şirketin banka ve kripto hesapları ile suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen araç, taşınmaz ve arsaya el konuldu.

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İnternet Altyapısı Bahanesiyle Vurgun: 801 Kişiyi Dolandırdılar, 90 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 90 zanlı yakalandı.

İNDİRİM SÖZLERİYLE KANDIRDILAR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları belirlendi. Zanlıların, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edildi.

İnternet Altyapısı Bahanesiyle Vurgun: 801 Kişiyi Dolandırdılar, 90 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

116 MİLYON TL GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri belirlendi. Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı tespit edildi. Mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlendi.

İnternet Altyapısı Bahanesiyle Vurgun: 801 Kişiyi Dolandırdılar, 90 Şüpheli Yakalandı - Resim : 2

VARLIKLARINA EL KONULDU

Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalandı. Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Eskişehir dolandırıcılık İnternet
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