Vize Randevusu Çetesi Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 38 Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi

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Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek bot ve çeşitli yazılımlar aracılığıyla vize randevularını haksız şekilde ele geçirip ücret karşılığında sattıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında salı sabahı gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.

38 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTENDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan 42 şüpheliden 38’i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Üç şüpheli için ise adli kontrol uygulanması istendi.

Kaynak: İHA