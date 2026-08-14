Vize Randevusu Çetesi Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 38 Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi

Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren ve bot ile yazılımlar kullanarak vize randevularını haksız şekilde ele geçirip satan şüphelilere yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38’i hakkında tutuklama talep edilirken, 3 şüpheli için adli kontrol uygulanması istendi.

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Vize Randevusu Çetesi Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 38 Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi
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Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek bot ve çeşitli yazılımlar aracılığıyla vize randevularını haksız şekilde ele geçirip ücret karşılığında sattıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında salı sabahı gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Vize Randevusu Çetesi Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 38 Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi - Resim : 1

38 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Vize Randevusu Çetesi Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 38 Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi - Resim : 2

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTENDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan 42 şüpheliden 38’i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Üç şüpheli için ise adli kontrol uygulanması istendi.

Kaynak: İHA

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Vize İçişleri Bakanlığı
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