Ankara'da Toplu Taşımaya Zam

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı. Yeni tarife, 23 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. Zamla birlikte tam bilet ücreti 35 TL’den 40 TL’ye yükselirken, öğrencilerin kullandığı biletin fiyatı 17,50 TL’den 20 TL’ye çıktı. Öğretmen biletinde ise ücret 26 TL’den 30 TL’ye yükseltildi.

ÖĞRENCİ ABONMAN 650 TL OLDU

Öğrenciler için sınırsız biniş imkanı sunan abonman ücretinin yeni fiyatı da 650 TL olarak belirlendi. Yeni tarife kapsamındaki tüm ücretler 23 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi