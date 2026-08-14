Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Tutuklu Beşikçioğlu’na Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etti. Görüşme öncesinde veya sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında 3 Ağustos’ta 39 kişiyle birlikte tutuklanarak Ereğli Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Tutuklu Beşikçioğlu’na Ziyaret
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Tutuklu Beşikçioğlu’na Ziyaret - Resim : 1

AÇIKLAMA YAPILMADI

Gerçekleşen görüşmenin öncesinde veya ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki isimlerden herhangi bir açıklama gelmedi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraberindeki 39 kişi, 3 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Beşikçioğlu, tutuklanmasının ardından Konya Ereğli Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Kaynak: ANKA

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Erdal Beşikçioğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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