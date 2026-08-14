Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Tutuklu Beşikçioğlu’na Ziyaret

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Gerçekleşen görüşmenin öncesinde veya ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki isimlerden herhangi bir açıklama gelmedi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile beraberindeki 39 kişi, 3 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Beşikçioğlu, tutuklanmasının ardından Konya Ereğli Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Kaynak: ANKA