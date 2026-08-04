Kritik YAŞ Kararları Açıklandı: Hava Kuvvetleri’nin Yeni Komutanı Belli Oldu, Deniz Kuvvetleri Komutanının Görev Süresi Uzatıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine yönelik terfi, atama, görev süresi uzatma ve emeklilik kararları netleşti. Erdoğan'ın imzasıyla kesinleşen kararlar kapsamında 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay da general ve amiralliğe terfi etti.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Şûranın öne çıkan kararlarından biri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.16 Nisan 1966'da Balıkesir'de doğan Dalkıran, 1988 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. Hava Harp Akademisi'ni tamamlayarak kurmay subay olan Dalkıran, 2008'de hava pilot kurmay albay, 2015'te tuğgeneral, 2018'de tümgeneral ve 2021'de korgeneral rütbesine yükseldi. Kariyeri boyunca Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. 2025 YAŞ kararlarıyla orgeneral rütbesine terfi etmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl daha uzatıldı.

KARARI İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

EMEKLİLİK KARARI ALINDI

YAŞ kararları doğrultusunda 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı. Bunun yanı sıra iki general yaş haddinden dolayı 1 Eylül 2026 itibarıyla emekliye ayrılırken, 61 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi.

Alınan kararlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 328'den 334'e yükselecek.

BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELEN İSİMLER

YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Kemal Turan ise korgeneral rütbesine terfi etti.

Tuğgeneral ve tuğamiral rütbesinden bir üst rütbeye yükselen isimler ise şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Cihangir Kemal Yüzçelik.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi katıldı.

Bu yılki toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi olarak ilk kez yer aldı.

Kaynak: AA