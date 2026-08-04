Edirne'de Taşlar Yerinden Oynadı! CHP'den Çok Partili Dönemde Bir İlk

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CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan yönetim tartışmaları sürerken, yaşanan siyasi gelişmelerin yerel yönetimlerdeki etkisi de devam ediyor.

İstinaf mahkemesinin kararı sonrası Genel Başkanlık görevinden alınan, ardından milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılık bulmamasının ardından CHP'den istifa etmişti. Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kurmuştu.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 44'E DÜŞTÜ

Siyasi tablo, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dengeleri de değiştirdi. CHP'li milletvekillerinin sayısının 44'e düşmesinin ardından parti, "ana muhalefet" sıralarından ayrılarak MHP ile DEM Parti arasındaki bölüme geçti.

BİR İLK YAŞANDI

CHP'deki ayrışmanın yerel yönetimlere de yansıdığı görüldü. Edirne merkez ve ilçelerinde görev yapan CHP'li belediye başkanlarının tamamı partiden ayrıldı. Böylece çok partili hayata geçişten bu yana ilk kez Edirne'de CHP'li belediye başkanı kalmadı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldıklarını duyurdu.

BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEKLER

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise CHP'den istifa ettiklerini açıklarken görevlerini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceklerini bildirdi. Özgür Özel, CHP'den ayrılarak 90 milletvekiliyle Yeni Parti'yi kurmasının ardından yaptığı açıklamada, 200'ün üzerinde belediye başkanının da yeni partiye katılacağını ifade etmişti. Özel'e, Yargıtay'ın CHP'deki "mutlak butlan" kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceği de sorulmuştu. Özel, bu soruya şu sözlerle yanıt vermişti:

"Kararın ne boyutta çıkacağına bakmak lazım. Butlancıların gitmesi ve ne olacağını bekleme süreci olabilir. Siyaset bekleme kaldırmaz. Biz bu nedenle Yeni Parti ile yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi