Eyyam-ı Bahur İstanbul'u Kavuracak, Uzmanlar Tarih Verdi

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İstanbul'da poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren kentte yılın en sıcak günlerinin yaşanabileceği belirtilirken, yüksek nem oranının da bunaltıcı hava koşullarını artıracağı tahmin ediliyor.

NEM YÜZDE 90'A ÇIKACAK

Yaz mevsimi boyunca poyrazın serinletici etkisiyle görece rahat bir dönem geçiren İstanbul, ağustos ayının başlamasıyla birlikte sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Uzmanlar, özellikle çarşamba ve cuma günleri arasında sıcaklıkların artacağına ve nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkacağına dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yanı sıra Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. İstanbul'da ise sıcak hava dalgasının çarşamba gününden cuma gününe kadar etkisini artırması bekleniyor. Poyrazın zayıflamasıyla birlikte termometrelerdeki değerlerin yükselmesinin yanı sıra yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın da daha fazla artacağı öngörülüyor. Kentte çarşamba günü yaklaşık 32 derece olması beklenen sıcaklığın cuma günü 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca bağıl nem oranının ise yüzde 90-95 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

'EYYAM-I BAHUR' GELİYOR

Ağustos ayının ilk günlerinde etkili olması beklenen "Eyyam-ı Bahur" sıcaklıkları nedeniyle özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor. İstanbul'da da yüksek sıcaklıkla birlikte nemin etkisini artırması ve bunaltıcı hava koşullarının yaşanması bekleniyor.

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 32 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 37 derece

Adana: Az bulutlu ve açık, 35 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, 33 derece

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 42 derece

Kaynak: AA