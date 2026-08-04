Depoyu Dolduracaklar Dikkat, ABD-İran Teması Fiyatları Değiştirdi
ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekerken, düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 6,37 liralık indirim yarından itibaren pompaya yansıyabilir.
ABD ile İran arasında diplomatik görüşmelerin yeniden başlayabileceği yönündeki beklentiler, petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Küresel piyasalardaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluşurken, motorinin litre fiyatına 6,37 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.
ABD ve İran arasında diplomasi trafiğinin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamalar, bölgede jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmenin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı.
İNDİRİM GELİYOR
Akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin gündeme gelebileceği belirtilirken, NTV'nin haberine göre motorinin litre fiyatında 6,37 TL'lik indirimin yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FIYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,24 TL
Motorin: 81,02 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 67,08 TL
Motorin: 80,87 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 68,20 TL
Motorin: 82,14 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 68,50 TL
Motorin: 82,42 TL
LPG: 33,79 TL
Kaynak: Ntv