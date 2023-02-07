KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 7 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

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KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

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Resmi devlet televizyonu BRT’den halka seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan Türkiye’nin acısını paylaşmak ve KKTC’nin dayanışmasını göstermek amacıyla bugünden haftaya pazartesine kadar ulusal yas ilan edildiğini vurguladı.

Tatar’ın açıklamasının ardından KKTC’deki resmi kurum ve kuruluşlar ile özel iş yerlerinde bayraklar yarıya indirildi.

Öte yandan depremler nedeniyle KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bu hafta yapılacak oturumlar, mecliste temsil edilen ve grubu bulunan tüm partilerin mutabakatı ile ertelendi.

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