Hatay’dan ‘yardım’ çığlıkları: Devlet eli burada yok!

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye bugün art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Sabah 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 14.23’te bu defa merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler nedeniyle Kahramanmaraş’ın yanı sıra Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da çok sayıda bina yıkıldı. Depremlerde gece saat 22 itibariyle bin 762 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 12 bin 68 oldu.

Gün boyu, depremin yıkımını yaşayan tüm illerden yardım çağrıları gelirken sosyal medyada Hatay’dan yükselen çığlık geniş yer tuttu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada Hatay’da 520 can kaybı olduğu, 700 yaralı bulunduğunu ve bin 278 binanın yıkıldığını açıkladı.

Hatay’da, depremden etkilenen bölgelere ve enkazlara yönelik yardım ve arama kurtarma faaliyetlerinin gün boyu hayata geçirilememesi yurttaşları isyan ettirdi. Çok sayıda vatandaş ile yeterli yardım gitmediğini belirterek, enkaz adreslerini paylaştı, yetkililere ulaşmaya çalıştı.

“HASTANELER ZARAR GÖRDÜ, İTFAİYE BİNASI YIKILDI, BELEDİYE ÇALIŞANLARI ENKAZ ALTINDA”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Halk TV’ye bağlanarak kentte yaşanan felaketin boyutunu anlattı. Lütfü Savaş’ın açıklamaları şöyle oldu:

“Havaalanı, pist zarar gördüğü için kapalı. Yollarımızın bazı yerlerinde hasarlar. Yeni şehir hastanemiz zarar gördü. Eski devlet hastanemiz ve özel bir hastane zarar gördü. Sağlık çalışanlarının bir şey yapacak imkanı yok. Her taraf kırık dökük. 6 katlı belediye binamız yıkıldı. İl Jandarma Komutanlığı, Hatay Meclisi zarar gördü. Hatay’da bin 200 civarında binanın altında, enkazlarda insanlar yatıyor. Arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Hava soğuk ve yağışlı. İnsanlar hipotermiden (vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine neden olan acil tıbbi durum) hayatını kaybedebilirler. Sabaha kadar dayanamayabilirler. Arama kurtarma çalışmaları için profesyonel ekiplere ihtiyacımız var. Çadırlar lazım. Giyim-kuşam, gıda ve su ihtiyacı var. Belediye çalışanlarının bir kısmı da enkaz altında. Sadece acil durumlarda yardım edebiliyoruz. Zarar vermeden kurtarabileceğimiz insanları kurtarabiliyoruz. AFAD Merkezi de çok zarar gördü. AFAD, merkez olarak İl Jandarma Merkezi’nin bahçesini kullanıyor. İtfaiyemiz çöktü. İtfaiyenin önünü kullanıyoruz. Çoğu yerde elektrik zaten yok, telefon çekmediği için iletişim kuramıyoruz. Operatörlerle görüşmüş bir arkadaşımız. Yarın öğlene kadar düzelteceklerini söylüyorlar. Sizinle görüşmek için başka bir noktaya geçtim.”

HATAY MİLLETVEKİLİ SUZAN ŞAHİN: DEVLET ELİ BURADA YOK

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin gün içinde sık sık televizyonlar aracılığıyla kent için yardım talep etti. Devletin bölgede bulunmadığını söyleyen Suzan Şahin’in açıklamaları şöyle oldu:

Ölü ve yaralı sayımız artıyor. Arama kurtarma için 45 dakika önce küçük küçük ekipler gelmeye başladı. Şu saat oldu arama kurtarma çalışmalarına başlayamadık. Sadece İskenderun’da yaklaşık 250 can kaybımız, 500’ün üzerinde yaralımız var maalesef. 300 civarında konutumuz kağıt oldu. Sabah 4’ten bu yana 45 dakika öncesine kadar hiçbir şey yoktu. Ufak ufak geliyor. Hala yeterli değil. Devletin eli burada yok. AFAD yok. Yeme içme, barınma problemleri var. Bu konuda hala organize bile olunamadı. Battaniye yok. Hiçbir şey yok. Yatacak yer yok, çadır yok. Vatandaşlar sokaktalar. Şu ana kadar sokaktalar. Şimdi bir komite kuruldu. Onlar güya okullara yerleştirdiler.”

HATAYSPOR’DAN YARDIM TALEBİ

Spor dünyasından çok sayıda isim de Hatay için yardım çağrısında bulundu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Allah rızası için yardım edin” diyerek gözyaşlarına boğulurken Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, beIN Sports’a bağlanarak “O bölgedeki herkes insan. Hatay şu anda mağdur durumda. Bir çorba verilen yer yok. Battaniye verilen bir yer yok” diye konuştu. Özat, insanların enkaz altından yakınlarını çıkarmaya çalıştığını, Volkan Demirel’in paylaşımının ilgi çektiğini ancak yardımın yetersiz olduğunu ifade etti.

Hatayspor’dan bazı futbolculara ve teknik kadrodan isimlere ulaşılamadığını ifade eden Mustafa Özat sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu anda yardım kesinlikle yok. O yüzden… Lütfen… AFAD da biliyorum İstanbul’dan geliyor, uzun yoldan geliyor. Ama ne olursunuz o bölgenin bütün fertlerinin yardıma ihtiyacı var. Şirketlerden haber alıyoruz, okullardan, TED kolejlerinden yardım gelmeye çalışıyor. Özellikle başka illere yönlendirilmeye çalışılıyor. Hatay’daki de insan, Hatay’daki de çocuk. Onların da insan olduğunu ne olursunuz haykırarak sizin aracılığınızla duyurmak istiyoruz. Şehir ayrımı yapmadan her insana dokunmak gerekiyor. İnanın çok zor durumdayız. Telefonlara ulaşılamıyor.

UĞUR ASLAN: NEDEN BİZE KİMSE YARDIM ETMİYOR?

Ünlü oyuncu Uğur Aslan da sosyal medya paylaşımında ailesinin göçük altında olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu ve “Ailemin yarıya yakını Hatay da göçük altında. Diğer kalanların söylediği tek şey, bize kimse yardım etmiyor neden?” diye seslendi.

ORHAN AYDIN’IN KIZI ENKAZ ALTINDA

Sanatçı Orhan Aydın ise kızının Hatay’da enkaz altında kaldığını ifade ederek yardım istedi.

Binlerce yurttaşın sosyal medya üzerinden benzer paylaşımlarda bulunduğu görülürken aradan geçen yaklaşık 17 saate rağmen kente yardım ulaşmamış olması; “Hatay kaderine terk edildi” yorumlarına neden oldu.