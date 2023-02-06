AFAD'dan gönüllülere havalimanlarına gitmeleri için çağrı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye bugün art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Sabah 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 14.23’te bu defa merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyülüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler nedeniyle Kahramanmaraş’ın yanı sıra Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da çok sayıda bina yıkıldı. Bölgede enkaz altında ve sokaklarda kalan yurttaşlar yardım beklerken Afet Koordinasyon Merkezi (AFAD) kayıtlı gönüllülerine akşam saatlerinde çağrıda bulundu.

Kısa mesaj ile yapılan çağrıda; "Kıymetli AFAD gönüllümüz; Gün birlik olma günüdür. Deprem bölgesinde sizlere ihtiyacımız var. Anadolu yakasındaki AFAD gönüllülerimizin Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Avrupa yakasındaki AFAD gönüllülerimizin İstanbul Havalimanı'na gelmelerini bekliyoruz. Tüm ilçe AFAD Koordinasyon Merkezlerimiz sağlayacak. Hepinizden Allah razı olsun" denildi.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NEDİR?

AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir.

AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

AFAD Gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.