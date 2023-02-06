İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

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İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada bu akşam M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında seferlerin saat 02.00’ye kadar uzatıldığı belirtildi. 

Kaynak: AA

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