Nurdağı-Gaziantep yolunda sadece acil araç geçişlerine izin verilecek

Gaziantep Valiliği'nin aldığı kararla Nurdağı-Gaziantep yolunun, ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacağı duyuruldu. Bölgede araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle yardım araçlarının geçişinde yavaşlama yaşanıyor.

Son Güncelleme:
Nurdağı-Gaziantep yolunda sadece acil araç geçişlerine izin verilecek

Gaziantep Valiliği, oluşan araç trafiği ve buna bağlı olarak yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama olması nedeniyle Nurdağı-Gaziantep yolunun, ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda araç trafiğinin çok yoğun olduğu belirtildi.

Bu yüzden yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama oluştuğu vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Nurdağı-Gaziantep devlet yolu ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur." ifadesi kullanıldı.

Deprem nedeniyle hasar oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, araç trafiğine kapatılmıştı.

 

Kaynak: AA

Etiketler
Son Depremler Deprem
Son Güncelleme:
İstanbul’da metro seferleri uzatıldı İstanbul’da metro seferleri uzatıldı
Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi! Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!
Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı
Demirtaş: TSK'ya ait tüm sahra hastaneleri, iş makinelerini neden bu gece devreye sokmuyorsunuz? Demirtaş: TSK'ya ait tüm sahra hastaneleri, iş makinelerini neden bu gece devreye sokmuyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 762 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 68 yaralı var Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 762 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 68 yaralı var
Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi? Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin
7.6 büyüklüğünde ikinci deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi