Nurdağı-Gaziantep yolunda sadece acil araç geçişlerine izin verilecek
Gaziantep Valiliği'nin aldığı kararla Nurdağı-Gaziantep yolunun, ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacağı duyuruldu. Bölgede araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle yardım araçlarının geçişinde yavaşlama yaşanıyor.
Gaziantep Valiliği, oluşan araç trafiği ve buna bağlı olarak yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama olması nedeniyle Nurdağı-Gaziantep yolunun, ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda araç trafiğinin çok yoğun olduğu belirtildi.
Bu yüzden yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama oluştuğu vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Nurdağı-Gaziantep devlet yolu ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur." ifadesi kullanıldı.
Deprem nedeniyle hasar oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, araç trafiğine kapatılmıştı.
Kaynak: AA
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