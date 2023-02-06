Demirtaş: TSK'ya ait tüm sahra hastaneleri, iş makinelerini neden bu gece devreye sokmuyorsunuz?

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "TSK'ye ait tüm sahra hastaneleri, iş makineleri, seyyar mutfak ve benzeri araç gereçler tek başına bile yeterli olur. Neden tümünü bu geceden devreye sokmuyorsunuz? Yarın çok geç olabilir" dedi. 

Demirtaş: TSK'ya ait tüm sahra hastaneleri, iş makinelerini neden bu gece devreye sokmuyorsunuz?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, dayanışma mesajlarını Twitter'dan sürdürüyor. 

Demirtaş, "Çalışmalara katılmak isteyen gönüllüler, doktorlar, hemşireler bölgeye gitmek için bekliyor. Bu kişilerin hızla koordine edilip bölgeye götürülmesi gerekir. Ayrıca TSK'ye ait tüm sahra hastaneleri, iş makineleri, seyyar mutfak ve benzeri araç gereçler tek başına bile yeterli olur. Neden tümünü bu geceden devreye sokmuyorsunuz? Yarın çok geç olabilir" dedi. 

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