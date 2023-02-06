Kılıçdaroğlu, yarın deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Siyasilerden de Türkiye'yi yasa boğan deprem için dayanışma mesajları paylaşılıyor. Fox TV Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz, yarın CHP liderinin deprem bölgesine gideceğini söyledi. Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eşlik edeceğini aktarırken CHP lideri önce Adana'ya inecek sonra depremin vurduğu ileri ziyaret edecek.