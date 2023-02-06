Deprem bölgesi: Adana'da yurttaşlar geceyi sokakta geçiriyor

Adana’da yaşanan depremin ardından pek çok yurttaş evlerine giremedi. Adana'da da çok sayıda bina hasar görürken depremlerin sürmesi endişeleri artırdı.

Deprem bölgesi: Adana'da yurttaşlar geceyi sokakta geçiriyor

Adana’da yaşanan depremin ardından evlerine girmeyen pek çok vatandaşın park ve bahçelerdeki bekleyişi sürüyor.

Bazı işletmeciler dükkanlarını açarak vatandaşlara çay, çorba ikramında bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta saat 04.17’de meydana gelen 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden Adana’da etkilendi. Artçı sarsıntılar da vatandaşı korkuttu. Korkudan evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelere akın etti. Adana merkezde birçok işletme dükkanlarını vatandaşlara açtı, çay ve sıcak çorba ikram etti.

Geceyi Merkez Park’ta ailesiyle geçirecek olan Osman Taşol, “Depremi hissettim. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Geceyi parkta geçireceğiz korkuyoruz” dedi.

 

Kaynak: İHA

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