Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 16 saat sonra 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 16 saat sonra 13 yaşındaki çocuk yaralı olarak çıkarıldı

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 16 saat sonra 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 16 saat sonra 13 yaşındaki çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından yaklaşık 16 saat sonra Rabia isimli 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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