İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı isyan etti: 'Devleti yönetenler yalan söylüyorlar'

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki 7.6'lık deprem ile sarsıldı.

Yardım ekipleri bölgeye ulaşmaya çalışırken; henüz ekiplerin ulaşamadığı bölgeler olduğu bildiriliyor.

''DEVLETİ YÖNETENLER YALAN SÖYLÜYOR''

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Halk TV canlı yayınına katılarak kentteki tahribata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Devletin eli uzanmadı daha! Hiçbir yardım yok. Yüzlerce insan enkazın altında. Mazot bulamadığımız için makineyi çalıştıramıyoruz. Devleti yönetenlere buradaki yöneticiler yalan söylüyorlar'' ifadelerini kullandı.