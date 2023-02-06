Sinan Ateş suikastında sıcak gelişme: Tetikçi kaçarken yakalandı

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

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Sinan Ateş suikastında sıcak gelişme: Tetikçi kaçarken yakalandı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış, başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

KAÇARKEN YAKALANDI

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmamıştı.

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