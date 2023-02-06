Gökhan Zan gözyaşlarıyla yardım istedi: Ne olur sesimizi duyurun

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların formasını giyen, son olarak da Hatayspor'da yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Zan ağlayarak memleketi Hatay için yardım istedi.

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Gökhan Zan gözyaşlarıyla yardım istedi: Ne olur sesimizi duyurun

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremin en yıkıcı etki bıraktığı Hatay'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Hatayspor'da futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a ulaşılamazken, her geçen dakika panik artıyor. 

 Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen, son olarak da Hatayspor'da yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Zan görevinden ayrılmasına rağmen Hatay'daydı.

Zan da sosyal medya hesabından yayın açıp, "Allah'ım yardım. Hatay bitti. Yalvarıyorum sesimizi duyun. Herkes kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışıyor. İnternet yok, su yok, yardım yok, kimse yok. Hatay terkedilmiş, ne olur sesimizi duyurun, ne olur sesimiz olun, yalvarıyorum. Yaşlı bir teyzenin bana seslenişi kulağımda kaldı. Yavrum ne olur yardım et diyordu. Şarjım çok azalıyor. Kimse yok burada. Hatay için sesimizi duyurun" sözleriyle yardım istedi. 

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