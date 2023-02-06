CHP Hatay Milletvekili: 'Hatay yanıyor, Hatay kahroluyor, Hatay ölüyor'

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Halk TV canlı yayınında ''Hatay yanıyor, Hatay kahroluyor, Hatay ölüyor'' açıklamasında bulundu.

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CHP Hatay Milletvekili: 'Hatay yanıyor, Hatay kahroluyor, Hatay ölüyor'

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Halk TV canlı yayınına katılarak depremin kentte yarattığı tahribata ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Topal, ''Cumhuriyet tarihinde böyle bir yıkım görmedik. Bakanlar da buraya geldiler. Sağlı sollu bütün binalar yıkılmış. Akşam yatırılabilir diyebileceğimiz bir tane ev yok. Antakya merkez yerle bir olmuş, Defne merkez, Samandağ merkez binaların yoğun yıkıldığı yerler. On binlerce vatandaşımız enkazın altında bekliyor. 14 saattir Defne'ye, Samandağ'a bir ekip giremedi. Belediyelerde yardım bekliyoruz. Vatandaşlarımız enkaz altında onun dışında vatandaşlarımız dışarıda. Kalacak yerleri yok, gıda yok. Çadır, tulum, gıda. Bu gece gerekirse yetkililer yatmasınlar Hatay'a gelsinler'' ifadelerini kullandı. 

"KAHROLUYORUZ"

Topal açıklamalarının devamında "Televizyonlardan verilen 1500-2000. Ya ne 2000'i ne 10000'i? Burada bütün evler zarar görmüş. Genel anlamda Kırıkhan, Defne, Samandağ, İskenderun ciddi anlamda mağdur. Çok az ekip geldi. Bu ekip sadece Antakya'nın bir kaç bölgesine gitti. 

Burada kahroluyoruz. Gözünüz önünde ses geliyor, hiç bir şey yapamıyorsunuz. Bir yerde değil. On binlerce yerde. 

Birkaç askerimiz enkaz altında. Ayakta kalan bir tek kurum binası yok. Bizi zor günler besliyor. Hatay yanıyor, Hatay kahroluyor, Hatay ölüyor" diye konuştu.

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