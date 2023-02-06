Türkiye yasta: 7 gün boyunca bayraklar yarıya indirilecek

10 ili vuran binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ardından Milli Yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kararını Twitter hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" denildi.