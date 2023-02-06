Kızılay çağrı yapmıştı: Ankara'da kan bağışı kuyruğu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından kan verilmesi çağrısında bulunan Kızılay'ın Güvenpark'taki tesisinde kuyruk oluştu.

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Kızılay çağrı yapmıştı: Ankara'da kan bağışı kuyruğu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da büyük bir yıkıma yol açtı. Binaların yıkılması sonucu 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı.

Binlerce kişinin enkaz altında olduğu bildiriliyor.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, çalışmaların devam ettiğini belirterek yurttaşları kan bağışına devam etme ağrısında bulundu:

"Yurt genelinde bağışlanan kan 10.000 üniteyi (30.000 kan bileşeni) aştı. Günlük işlem limitimiz 20.000 ünitedir (60.000 kan bileşeni). Yarın ve ertesi günlerde de bağışa devam etmeliyiz."

Söz konusu çağrısının ardından Ankara Güvenpark'ta kurulan Kızılay'ın mobil istasyonuna çok sayıda kişi kan verebilmek için geldi.

Kan vermek isteyen kişiler Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda bekledi. Form dolduran kişiler yetkililerin çağrısı ile sırayla kan verdi.

Kızılay çağrı yapmıştı: Ankara'da kan bağışı kuyruğu - Resim : 1

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