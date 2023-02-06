Enerji Bakanı Dönmez: Deprem enerji iletim ve dağıtım hatlarında hasar yarattı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin bölgedeki enerji iletim ve dağıtım hatlarına da zarar verdiğini belirten Enerji Bakanı Dönmez, yurttaşları kesintiler yaşanabileceği konusunda uyardı.

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Enerji Bakanı Dönmez: Deprem enerji iletim ve dağıtım hatlarında hasar yarattı

GERÇEK GÜNDEM /

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Gerek elektrik iletim hatlarında ve nakil hatlarında gerekse doğalgaz iletim ve dağıtım hatlarında hasarlar var" dedi.

Adana'da açıklama yapan Bakan Dönmez, "Maalesef bu depremde enerji altyapılarımızda da ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında ve nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz ana iletim hattımızda bir kopma meydana geldi. Bu hattımız Maraş başta olmak üzere Gaziantep, Hatay ve Kilis'e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. An itibarıyla tabii bu illerimizde kesintiler yaşanabilir. Ekiplerimiz de olaya müdahale ediyorlar, bir an önce hattı onarmak için. Enerji nakil hatlarında da TEİAŞ'a ait yaklaşık 30 trafo merkezinde bir hasar söz konusu. Bunların bir kısmı tabii hızlıca onarılacak şekilde, düşük hasarlar ama bir kısmında daha ağır hasarlı olan yerlerimiz de var. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Özellikle hastane, aşevi, fırın gibi tesislerde doğal gaz ve enerjiyi gerek CNG taşıma yöntemiyle gerekse mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

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