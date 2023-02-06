Tiyatrocu Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında, imdat!

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı ve annesinin Hatay’da enkaz altında kaldığını duyurdu. Aydın, yardım talebinde bulundu.

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Tiyatrocu Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında, imdat!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı.

Çok sayıda can kaybının yaşandığı depremde, vatandaşlar yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.

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 TİYATROCU ORHAN AYDIN: KIZIM VE ANNESİ ENKAZ ALTINDA

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı ve annesinin Hatay’da enkaz altında kaldığını duyurdu. Yardım talebinde bulunan Aydın, şunları kaydetti:

“Ayşe fitnaz Cad 5 numara.. Hatay..Merkez.. EV YIKILMIŞ KIZIM ve ANNESİ ENKAZIN ALTINDA İMDATTTT..”

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