Deprem bölgesindeki CHP'li Öztunç: Köylere ulaşılamadı, girilemedi bile, arama kurtarma, yardım buraya henüz ulaşabilmiş değil

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Gün ağarmasıyla çevre illerden de binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri geliyor. İçişleri Bakanı Soylu, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verildiğini duyurdu.

Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Antep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Urfa, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Sivas, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

CHP’Lİ ÖZTUNÇ: HENÜZ BURAYA DEVLET GELMİŞ DEĞİL

Kahramanmaraş CHP Milletvekili Ali Öztunç, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada arama kurtarma, yardım ekiplerinin henüz Kahramanmaraş’a ulaşmadığını, yüzlerce kişinin enkaz altında olduğunu söyledi:

“Maraş yıkımın en fazla olduğu il şu anda. Maalesef herhangi bir çalışma başlamış değil, AFAD da yok. Sadece şehir merkezinde yüzlerce insanın enkaz altında olduğu bilgisi var. Pazarcık ilçesi tamamen öyle. Köylere ulaşılamadı, girilemedi bile. Arama kurtarma, yardım buraya henüz ulaşabilmiş değil.”

14 KATLI BİNA YIKILDI

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, depremi “Çok korkunç bir şey oldu ve uzun sürdü” diyerek anlatıyor. Şimdiye kadar 6 binanın yıkıldığını tespit ettiklerini belirtiyor:

“Tespit ettiğimiz maalesef yıkılan 6 bina var. 1998’den önce yapılmış binalar olduğunu öğrendik. Yeni binalar sapasağlam duruyor. Binalardan biri olduğu gibi arkaya devrilmiş. Biri 14 katlı binaydı. Her katta bir daire var. İçinde kaç insanın olduğu henüz tespit edilemedi.

Arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umarım kurtarılanların sayısı fazla olur. Ölü sayısının artma ihtimali tabi ki var.”

Çetin, yıkılan binaların Güzelyalı, Yurt, Huzurevleri mahallerinde olduğunu belirtti.

Çetin, belediye tesisleri, 16 emekli dinlenme evi, toplum merkezlerinin tamamı, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, kız ve erkek öğrenci yurtlarının halkın kullanımına açıldığına da ekliyor.

‘HAVA SOĞUK, ÇADIR İHTİYACIMIZ VAR’

Hatay, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, çorba dağıttıklarını ama çok fazla çadır ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“İlçemizde ölü ya da yaralı yok. Osmaniye buraya yakın. Bölge yerlerine giden enkaz altında kalan yurttaşlarımız var. Az ve orta hasarlı binalarımız var. Onun haricinde yağmur ve soğuk olmasından dolayı çadır ihtiyacı var. Elimizden geldiğince çorba dağıtmaya çalışıyoruz ama çadır ihtiyacımız çok fazla. Çevre ilçelerimizde de Osmaniye, Dörtyol, Ayaz, İskenderun, Antakya sıkıntılı. Hatta bize telefonlar geliyor. Erzinli olup da İskenderun’da enkaz altında kalmış, yakınları kendilerine ulaşamayanlar var.”

‘YIKILAN BİNALARDA KİMSE VAR MI YOK MU BİLİNMİYOR’

31 Mart 2019, CHP Hatay Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Nihat Dağ ise müdahale edecek ekip olmadığı için enkaz altında insan olduğu bilinen binaların öylece yıkılmış halde durduğunu “Her şey kendi halinde” sözleriyle anlatıyor:

“Şu anda neye ihtiyacımız olduğunu bile emin olun bilmiyoruz. Çoğu ev kullanılabilir durumda değil. Kullanılabilecek ev sayısı çok az. Yıkılan binalara ise halen daha dokunulmamış. Yani içinde kimse var mı yok mu bilinmiyor, her şey kendi halinde. Felaketin boyutu çok büyük, müdahale edecek ekip sayısı çok az, hava yağmurlu ve soğuk. Hiç müdahale edilmeyen, enkaz altında çok insan var.”

Kaynak: Gerçek Gündem