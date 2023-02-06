Kahramanmaraş’ta 30-40 milli güreşçi enkaz altında

Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş’ta 30 ile 40 arasında güreşçinin enkaz altında kaldığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ta 30-40 milli güreşçi enkaz altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı.

Gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medya hesabından, 30-40 güreşçinin enkaz altında olduğunu ifade etti.

Akgül, “Kahramanmaraş’ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et yarabbi!” paylaşımında bulundu.

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