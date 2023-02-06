'Dezenformasyon' içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremle ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan "çarpıtılmış" paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

'Dezenformasyon' içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma

İSTANBUL (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren depremle ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan "çarpıtılmış" paylaşımlar üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, yanlış veya doğruluğu bulunmayan, çarpıtılmış, gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlarla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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