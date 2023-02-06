Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sırasında çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Depremin enkazı gün ağarınca ortaya çıktı... 

Deprem
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Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri - Resim: 1

Diyarbakır'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması sürüyor. 

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Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri - Resim: 2

Adana'da bir bina depremde çöktü. 

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Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri - Resim: 3

Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü

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Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri - Resim: 4

Gaziantep'te çok sayıda bina depremde yıkıldı. 

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