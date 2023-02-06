Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sırasında çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Depremin enkazı gün ağarınca ortaya çıktı...
Diyarbakır'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması sürüyor.
Adana'da bir bina depremde çöktü.
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü
Gaziantep'te çok sayıda bina depremde yıkıldı.