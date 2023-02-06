Şanlıurfa Valiliği acil durum ve deprem toplanma alanlarını açıkladı
Şanlıurfa Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini yayınladı.
Şanlıurfa Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini paylaştı.
Valiliğin açıklaması şöyle:
“#Şanlıurfa genelindeki acil toplanma merkezlerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://sanliurfa.afad.gov.tr/ilimizde-bulunun-toplanma-alanlari#”
Kaynak: ANKA
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