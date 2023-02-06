Şanlıurfa Valiliği acil durum ve deprem toplanma alanlarını açıkladı

Şanlıurfa Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini yayınladı.

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Şanlıurfa Valiliği acil durum ve deprem toplanma alanlarını açıkladı

Şanlıurfa Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini paylaştı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“#Şanlıurfa genelindeki acil toplanma merkezlerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sanliurfa.afad.gov.tr/ilimizde-bulunun-toplanma-alanlari#”

Kaynak: ANKA

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