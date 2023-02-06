Erdoğan, deprem aramalarında CHP’li belediye başkanlarını pas geçti

AKP'li Cumhurbaşkanın Tayyip Erdoğan, 7,4'lük deprem sonrasında yaptığı aramalarda CHP'li Adana ve Hatay belediye başkanlarını aramadı

Erdoğan, deprem aramalarında CHP’li belediye başkanlarını pas geçti

7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası vali ve belediye başkanlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li belediye başkanlarını aramadı.

Erdoğan, depremin hissedildiği ve can kaybı haberlerinin geldiği Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinden bilgi almak için görüşmeler yaptı.

AKP’li belediye başkanlarını ve valileri arayan Erdoğan, CHP’li belediye başkanlarını pas geçti.

Erdoğan, Hatay’ın CHP’li belediye başkanı Lütfü Savaş ve Adana’nın CHP’li belediye başkanı Zeydan Karalar’ı aramadı.

RESMİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabındaki açıklama şöyle:

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valisi Süleyman Elban, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile görüştü.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidini Beyazgül ile de telefonda görüştü.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile de depremin hemen ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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