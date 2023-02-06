Malatya Valiliği'nden, 'Pınarbaşı Kaptaş’tan şebeke suyunu içmeyin' uyarısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi.

Türkiye uluslararası yardım talebi de içeren 4. seviye alarma geçti. Çok sayıda ülkeden arama-kurtarma ekipleri yola çıktı.

Depremde yıkım ile karşılaşan Malatya'nın merkezinde Pınarbaşı Kaptaş’tan su alan yurttaşların şebeke suyunu içmemeleri gerektiği duyuruldu.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş’tan içme suyu alan vatandaşlarımız ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.