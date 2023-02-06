Bakanlar Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi.

Türkiye uluslararası yardım talebini de içeren 4. seviye alarm durumuna geçti. Çok sayıda ülkeden ekipler deprem bölgesine doğru yola çıktı. Yurt genelinde belediyeler de deprem bölgesine hareket etti.

İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BAKANLAR DEPREM BÖLGESİNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımız şuan bölgeye intikal etmiş durumdalar" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var.



