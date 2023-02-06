CHP Hatay Milletvekili Şahin: Henüz bir tek AFAD yetkilisi buraya gelmedi

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, depremin ardından geçen saatlere rağmen hala herhangi bir AFAD yetkilisinin bulunduğu bölgeye gelmediğini söyledi. Bilinçsizce enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını aktaran siyasetçi, yardım çağrısında bulundu.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Gaziantep, MalatyaAdıyamanAdanaKilisDiyarbakırElazığ ve Şanlıurfa'da da büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor. 

CHP Milletvekili Suzan Şahin, sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'daki son durumla ilgili olarak Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle başımız sağ olsun. allah daha fazla can kaybı vermesin. Hatay'da çok kötü bir durumdayız. Henüz AFAD'la ilgili tek bir kişi gelmedi. Neredeyse 7 saat geçti. Hiçbir devlet yetkilisi yok. AFAD yok, ilgili bakanlar yok. Can çekişiyor vatandaşlar binaların içerisinde, sesleri geliyor. Herkes sinir harbi içerisinde. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.

'AFAD YETKİLİLERİ BURAYA LÜTFEN GELSİN'

Ekipmanlar tutuluyor, binaların delinmesi bilinçsizce yapılıyor. Buraya AFAD yetkilileri lütfen gelsin. Bu kadar saat sonra insanların yaşam olasılıkları azalıyor. SSK hastanemiz göçtü, apartmanlar, siteler göçtü. Ama henüz bir tek AFAD yetkilisi buraya gelmedi."

 

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