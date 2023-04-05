Kılıçdaroğlu'nun şahit gösterdiği isim konuştu: Ben bile göremedim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması sonrası gelişen tartışma, iktidar kanadınca halen sürdürülmeye çalışılıyor.

Ana muhalefet partisi lideri yaşananlarla ilgili olarak "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" dese de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir" gibi sözlerle rakibine yüklenmeye devam etti.

Bu sırada Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun da şahit gösterdiği eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile konuştu.

Söz konusu iftar daveti, Müftüoğlu'nun lideri olduğu İstanbul Platformu'nca düzenlenmişti.

Gazetecinin yönelttiği sorular ve bunlara karşılık olarak aldığı yanıtlar şöyle:

İftar organizasyonundan biraz bahsedebilir misiniz?

Her sene parti genel başkanlarına iftar veririz. Bu sefer davete Kemal Bey ve Temel Bey döndüler. Nitekim 11 Nisan salı günü Temel Bey konuşacak. Diğerleri 'Geliriz' derlerse onlar da konuşacak. 31’inde Kemal Bey teşrif etti. Biraz erken geldiği için arka odaya aldık, sohbet ettik. Zaman yaklaşınca içeriye geçtik.

İftardan önce yerde bir seccade yoktu, değil mi?

Yok, efendim, alakası yok. İftardan sonra biz kısa bir konuşma yaptık. Kendisine rahat konuşabilmesi için imkan sağladık. Çok oturaklı, ibret verici, herkesi kucaklayıcı bir konuşma yaptı. Çok takdir topladı. Konuşma bitince dedim ki 'Kahve isterseniz içeride beraber içelim.' 'Hay hay' dedi. İçeriye geldik, konuşuyoruz. İkimiz de birbirimize bakıyoruz. Aşağıda bir şey var mı, yok mu, farkında değiliz.

Kemal Bey’in iftara katılacağını öğrenen aday adayları rica etti 'Görüşebilir miyiz' diye. Dedim 'Gelsinler, görüşsünler.'

İftar açıldıktan sonra Azmi Ateş ile Taha Erdinç Bülbül hemen geldiler, namazlarını kıldılar. Seccadeyi buranın sorumlusu olan Cüneyt Dengiz veriyor. Cüneyt Bey arkasını takip etmeyip çıktığı, onlar da toplayıp kenara koymadıkları için bu seccadeler kaldı. Biz de üzerine geldik. Görmedik.

Onlar niye kaldırmıyor?

Başkaları kılar düşüncesiyle bırakmışlar. Arkadaşların kastının olması mümkün değil. Tanıdığımız bildiğimiz dostlarımız bunlar. Bir yanılgı var. Ben bile göremedim. İsmail bey, benim gibi bir adam görmez mi? Daha sonra resimler piyasaya servis edilince gördüm ve vahlandım. Hadi, ben görmedim. Canan Hanım (Kaftancıoğlu) da görmedi. Kemal Bey geldi, o da görmedi. Arkada 15-20 kişi var. Bekliyorlar görüşebilmek için. Böyle bir hal.

Ortam mı karanlıktı?

Yok, halılar aynı renkte aşağı yukarı. O fark edilemedi.

Ne kadar vakit geçirdiniz?

Azami 10 dakika. Çünkü adaylar geldiler, kendilerini tanıttılar, resim çektiler ve çıktılar. Kemal Bey’i yolcu ederken de farkında değilim. Kemal Bey de fark etmedi.

Cumhurbaşkanı seccadeyle miting kürsüsüne çıktı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nu suçladı. Ne düşünüyorsunuz?

Tamamen haksız bir ithamdır. Kemal Bey son derece edepli bir insan. Manevi değerlere dikkat eden bir insan olduğunu görüyorum. Ancak bunlar tabi fırsattan istifade etmeye kalkan, bitmişliklerinin bir başka şekilde örtülmesine gayret eden adamlar. Burada kasıt olması mümkün değil. Tamamen ihmal var. Basiret bağlanması mı diyelim, anlayamadım.

Bakın İmamı Azam’ın bir kıssası var. Küfeliler diyor ki 'Sinek kanı namazı ifsad eder mi?' İmamı Azam da diyor ki 'Hüseyin’in kanı yere dökülmüş. Onun değil de sineğin kanının seccadeyi kirletip kirletmediğinden bahsediyorsunuz.' Durum bu.

Seccade kutsal, ona basmak günah mıdır?

Alakası yok efendim, ne kutsallığı var? Temiz bir yerde namaz kılınsın diye kullanıldığı, bazen halıların üzerinde namaz kılındığı için kullanılmadığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu kutsallığı, bunları kendilerine rant çıkarmak için dillendirip durmuşlardır. Yoksa kutsallığı yoktur.

Ona basmak günah mıdır?

Bir defa bu isnatta bulunmak en büyük günahtır.

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